München (ots) -Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat ihr vorletztes Testspiel in Abu Dhabi deutlich mit 84:71 gegen Griechenland gewonnen. In einem in der 2. Halbzeit durch die Schiedsrichter bedingtem eher zähen Spiel ließ das DBB-Team nichts anbrennen. Kapitän Dennis Schröder bilanzierte: "Wir sind cool geblieben und haben uns nichts gefallen lassen. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht." Maodo Lo erklärte die konstante Defensive zum Siegfaktor. "Die Deutschen haben in einem unangenehmen Spiel, in einer hitzigen Atmosphäre, einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Von daher kann man einiges mitnehmen", so MagentaSport-Experte Alex Vogel. Pech hatte Justus Hollatz, der im 2. Viertel umknickte und verletzt die Halle verließ. Heute bestreitet das ambitionierte deutsche Team es zum letzten Testspiel vor dem Start der Weltmeisterschaft am Freitag, 25. August, gegen das Top-Team aus den USA - ab 17.55 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport.Nachfolgend Clips und Stimmen vom WM-Test Deutschland gegen Griechenland. Weiter geht es bereits morgen mit dem Spiel Deutschland gegen die USA - ab 17.55 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. MagentaSport und MagentaTV zeigen die WM mit allen 92 Spielen live, die deutschen Spiele zudem kostenlos. Am Freitag startet Deutschland ab 13 Uhr gegen Gastgeber Japan in die WM.Griechenland - Deutschland 71:84Die deutsche Nationalmannschaft ist auf ihrer Reise nach Japan gut im Zwischenstopp Abu Dhabi angekommen. Im vorletzten Test gegen das Team aus Griechenland zeigte sich die Auswahl von Gordon Herbert über das gesamte Spiel in WM-Turnierform. konnte einen letztlich ungefährdeten Sieg einfahren.Die Highlights im Video: https://cloud.thinxpool.de/s/oBco3zmQJcQmoofKapitän Dennis Schröder zum Sieg: "Wir sind cool geblieben und haben uns nichts gefallen lassen. Wir sind mental dageblieben und haben am Ende den Sieg geholt... Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben als Team gut verteidigt. Das hat uns am Ende den Sieg eingebracht."Maodo Lo nach dem Sieg: "Es war teilweise ein bisschen langsam und es gab viele Unterbrechungen... Wir haben gelernt, dass die Defensive eine Konstante sein muss, vor allem wenn es Offensiv nicht läuft."Die gesamten Interviews im Video zur Verwendung: https://cloud.thinxpool.de/s/Wby6s7ZaoAZpazYMagentaSport-Experte Alex Vogel zum Auftreten der Deutschen: "Mo Wagner hat gut gespielt, mehr als solide. Die Deutschen haben in einem unangenehmen Spiel, in einer hitzigen Atmosphäre, einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Von daher kann man einiges mitnehmen."Das Fazit im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U1JQTzArSkZ6TTQ1ektkK1hwQ0Nsb1F5YVZoVkJTSHFzVkdmZndLd2tBZz0=Für einen Schock sorgte Justus Hollatz im 2. Viertel, der bei einem Wurfversuch umknickte und sofort Schmerzen signalisierte, letztlich aus der Halle humpelte.Die Schrecksekunde im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eU5ockNEN2ZyYWNRMHlZelozdVNYd282MGJhOWRHczRKSWJzODB2eEY4MD0=Heute trifft das deutsche Team auf die Mannschaft aus den USA. Amerikas Nationaltrainer Steve Kerr über die DBB-Auswahl: "Deutschland ist ein exzellentes Team. Wir freuen uns gegen sie zu spielen, wir kennen einige Spieler natürlich aus der NBA. Sie sind eins der besten Teams der WM, wir erwarten ein physisches Spiel und wir werden schauen, ob wir auch besser werden." Auch Walker Kessler, Center der Utah Jazz, warnte: "Deutschland hat sehr talentierte Spieler im Kader. Mo und Franz Wagner, Dennis Schröder, aber auch die anderen Spieler. Viel Talent. Wird sicher eine Herausforderung für uns."Die Stimmen im Video: "https://cloud.thinxpool.de/s/rtxqCpbdPsi7Ssb"Letzte WM-Testspiele in Abu Dhabi:20. August, ab 17.55 Uhr; Deutschland-USABasketball WM Gruppenphase:25. August, ab 13.00 Uhr: Deutschland-Japan27. August, ab 09.30 Uhr: Australien-Deutschland29. August, ab 08.30 Uhr: Deutschland-Finnland