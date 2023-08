DJ Fitch bekräftigt Spitzenbonität für die Niederlande

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Niederlande behalten ihre von Fitch Ratings zuerkannte Spitzenbonität. Wie die Kreditwächter der Ratingagentur mitteilten, bestätigte Fitch die Bestnote "AAA" für das langfristige Kreditausfallrisiko in Fremdwährungen. Der Ausblick wurde als "Stabil" eingestuft, so dass mittelfristig nicht mit einer Abstufung der Kreditwürdigkeit zu rechnen ist. Die Analysten attestierten den Niederlanden eine "außergewöhnliche Kreditwürdigkeit" - gestützt durch eine flexible und offene Wirtschaft mit hoher Wertschöpfung, eine strukturell starke Außenhandelsposition und effektive Institutionen. Die öffentliche Verschuldung sei bis 2022 auf 50 Prozent des BIP zurückgegangen und nähere sich damit dem aktuellen "AAA"-Medianwert von 39 Prozent an.

