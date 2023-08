Der Deutsche Aktienindex DAX ist angezählt. Chinas Wirtschaft bereitet Börsianern zunehmend Kopfzerbrechen und in den USA ist eine baldige Zinspause längst nicht ausgemachte Sache. In den Fokus der Anleger rückt in der neuen Woche nun das US-Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Fed-Chef Jerome Powell ist natürlich auch dabei.Eine vergleichsweise überschaubare Agenda könnte in der neuen Börsenwoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...