Ebay Kleinanzeigen ist Geschichte - doch was hat sich nach dem Verkauf der Plattform an Adevinta geändert und was erwartet die Kunden in Zukunft? Wir haben mit Kleinanzeigen-Chef Paul Heimann im Interview-Podcast gesprochen. Für rund neun Milliarden US-Dollar hat die norwegische Verlagsgruppe vor Jahren die Anzeigenplattform Kleinanzeigen.de von Ebay gekauft. Im Sommer erfolgte der endgültige Relaunch mit neuer App und erstaunlich wenig Veränderungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...