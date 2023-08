AvD-Geschäftsführer Luft Leif Linden übernimmt Aufsichtsvorsitz bei Elaris

Das Mobilitätsunternehmen Elaris AG aus dem rheinland-pfälzischen Grünstadt verbindet deutsches Automobil-Know-how mit der Dynamik der Elektromobilität Made in China. Jetzt konnte Elaris drei Top-Automobil-Experten für den Aufsichtsrat gewinnen. Damit stehen die Ampeln für das weitere Wachstum des Unternehmens auf Grün. Dem aufstrebenden rheinland-pfälzischen E-Auto-Unternehmen Elaris AG ist bei der Neubesetzung des eigenen Aufsichtsrats ein Coup gelungen - und das gleich dreifach. Während andere mitunter Schwierigkeiten haben, genügend Branchenexpertinnen und -experten für ihre Arbeit zu gewinnen, ziehen bei Elaris auf einen Schlag gleich drei neue Hochkaräter in den Aufsichtsrat ein. Lutz Leif Linden, Geschäftsführer des Automobilclubs von Deutschland (AvD) und Präsident der wichtigen GT-Kommission beim Automobil-Weltverband FIA, übernimmt den Vorsitz des Elaris-Aufsichtsrats. Mit ihm ziehen Max und Thomas Koller, Geschäftsführer des Automobilzulieferers Koller Gruppe, in das Gremium ein. Die Koller Gruppe ist selbst Investor der Elaris AG und beliefert unter anderem den Elaris-Partner Skywell sowie VW, Audi und Porsche mit Formteilen. Lutz Leif Linden zu seiner neuen Rolle: "Es ist mir eine Ehre, Teil der Elaris AG zu sein und die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden zu übernehmen." Elaris-Geschäftsführer Lars Stevenson über die Neuzugänge: "Die einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und Führungserfahrung, die Lutz Leif Linden, Max Koller und Thomas Koller mitbringen, wird unsere Fähigkeit stärken, innovative Lösungen zu entwickeln und die Marktführerschaft von Elaris weiter auszubauen". IPO noch für 2023 geplant Für das vierte Quartal 2023 strebt das Unternehmen den Börsengang im Segment M-Access der Börse München an. Ausdruck des wachsenden Selbstbewusstseins des Unternehmens ist auch die kürzlich bekannt gegebene Partnerschaft mit dem 1. FC Union Berlin. Elaris wird Mobilitätspartner der "Eisernen", die sich als feste Größe in der Fußball-Bundesliga etabliert haben und in der neuen Saison erstmals in der Champions League starten. Ab dem Verkaufsstart in Deutschland im November 2022 gibt Elaris elektrisch Gas. Damit die notwendige Mobilitätswende gelingt, müssen E-Autos massentauglicher und damit günstiger werden. Die teuren E-Auto-Baureihen von Audi, Porsche oder BMW sind für die deutsche Mittelschicht nicht erschwinglich. Das hat das Unternehmen früher als andere in Deutschland erkannt. Die Mission: bezahlbare E-Autos für deutsche Kunden Hier kommen chinesische Hersteller ins Spiel - und Elaris. Das Unternehmen aus Grünstadt produziert zusammen mit Skyworth/Skywell, Dorcen und der GAC-Group bezahlbare Elektroautos für den deutschen Markt. Elaris setzt auf das "E-Auto für den Alltag" und eine kleine, aber feine Produktpalette mit derzeit drei Fahrzeugen - einem Kleinwagen für die Stadt, einem Familien-SUV und einem Transporter. Demnächst kommt eine Langstrecken-Limousine hinzu. Neben Elektrofahrzeugen setzt Elaris auf das Geschäft mit Infrastrukturangeboten und Ladestationen. Seit kurzem hat Elaris auch Zugang zum großen Händler- und Servicenetz von Autohelden in Deutschland. Enthaltene Werte: DE0009653386 Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken

