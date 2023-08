Nachdem es schon am Samstag einen "unerwarteten Notfall" mit der Sonde Luna-25 gegeben hatte, ist sie am Sonntag auf der Mondoberfläche aufgeschlagen und dabei zerstört worden. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hat in einer knappen Meldung mitgeteilt, dass die mit hohen Erwartungen gestartete Raumsonde Luna-25 bei den Vorbereitungen auf die für Montag geplante Landung auf dem Mond nach einer "außerplanmäßigen Situation" abgestürzt und auf ...

