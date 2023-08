Die chinesische Notenbank enttäuschte am Montagmorgen die Börse. Die Zinsentscheidung fiel sehr zurückhaltend aus, obwohl Liquidität knapp und die Kreditvergabe niedrig ist. Volkswagen startet endlich die Produktion des ID.7. Der Autokonzern hatte große Hoffnung in das Modell gesetzt, doch die Nachfrage ist deutlich schwächer als geplant, was zu Anpassungen führte. DuPont de Nemours will sich von seiner Tochter Delrin trennen. Das Geschäft mit Harzen soll an die Private Equity Gesellschaft The Jordan Company verkauft werden.Der chinesische ...

