HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4667/ Liane Hirner ist seit 5 Jahren Mitglied des Vorstandes (CFRO) bei der Vienna Insurance Group AG und IFRS Specialist. Davor war sie 25 Jahre bei Price Waterhouse Coopers. Wir sprechen übe das Studium, den Start bei PwC in Paris und dann lange und schöne Jahre beim Wirtschaftsprüfer in Österreich. 2018 folgte der Wechsel zur VIG, direkt in den Vorstand der Group, dies mit grossem Zuständigkeitsbereich. Wir reden auch über die EIOPA, über Transfer Pricing ausserhalb des Fussballs, Verwaltungsrats-Jobs und ein spezielles Steckenpferd in der Schweiz, die börsennotierte Autoneum. https://group.vighttp://www.autoneum.ch About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und ...

