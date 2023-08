Die DAX (WKN: 846900) befindet sich seit dem Rekordhoch von Ende Juli bei knapp 16.529 Punkten im Korrekturmodus. Nach drei Wochen in Folge mit Verlusten belaufen sich die Abschläge inzwischen auf fast -6%. Mit dem Fall unter die Marke von 15.700 Punkten ist das Börsenbarometer zuletzt aus einer Konsolidierungszone zwischen 15.700 und 16.000 Punkte ausgebrochen. Das könnte auch in der neuen Woche für Abgabedruck sorgen. Am Freitag war der deutsche ...

