Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Verlusten beendet. Impulsgebende Konjunkturdaten blieben bis Handelsschluss Mangelware. Der ATX sank um 0,27 Prozent auf 3.117,28 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,31 Prozent auf 1.580,56 Zähler abwärts. Nach Einschätzung eines Marktexperten ist die jüngste Euphorie an den Märkten verflogen. In den Fokus rückten in Wien die Aktien der Andritz, die um 1,2 Prozent zulegten. Der steirische Maschinen- und Anlagenbauer bekommt einen neuen Vorstand für den Geschäftsbereich Pulp & Paper. Jarno Nymark tritt die Stelle am 1. Oktober an. Humbert Köfler, der bisher für das Service-Geschäft im Bereich zuständig war, verabschiedet ...

