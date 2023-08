Der deutsche Leitindex startete den Montag direkt im Plus. Das hält die neue Woche an den Börsen bereit Diese Woche wird es spannend: Zum einen erwarten Anleger mit großer Spannung auf das Notenbanktreffen in Jacksonhole, das ab Donnerstag startet. Das dreitägige Symposium soll neue Signale für die Zinserhöhungspolitik geben. Am Mittwoch legt außerdem der KI-Profiteur Nvidia neue Zahlen vor. Positive Ergebnisse könnten den Anlegern zu neuem Optimismus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...