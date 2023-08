SK On hat eine Investition über 1,5 Billionen Won (rund 1 Milliarde Euro) in die Erweiterung seiner Batteriefabrik im südkoreanischen Seosan angekündigt. Mit dem Bau einer dritten Produktionsanlage im Werk will SK On seine Kapazitäten für Batteriezellen in Südkorea von derzeit 5 GWh auf etwa 20 GWh vervierfachen. Die dritte Anlage der Batteriefabrik in Seosan soll 2025 in Betrieb gehen und bis 2028 ...

