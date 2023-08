HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Schwäche des Online-Händlers von Designer-Mode Farfetch sei kein negatives Signal für Zalando, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. So habe Farfetch mit unternehmensspezifischen Problemen zu kämpfen, wie einer schwachen Entwicklung der Marke Reebok sowie mit Kostenproblemen. Hinzu komme eine offenbar schwache Nachfrage in China und den USA. Zalando sei hingegen in Europa beheimatet, wo auch Farfetch auf eine gute Umsatzdynamik verweise, so Salis. Zudem achte Zalando auf die Kosten und habe bereits mit Einsparungen begonnen./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2023 / 07:38 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2023 / 08:02 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

