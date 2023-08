Vaduz (ots) -Die Tantum AG, aufstrebendes Fintech aus Liechtenstein, hat die E-Geld Lizenz erhalten und kann damit ein noch breiteres Spektrum an Finanzdienstleistungen rechtssicher und unter Einhaltung aller Compliance Richtlinien anbieten. Tantum bietet Identifikation und Zahlungsabwicklung aus einer Hand. "Wir sind stolz auf die erhaltene Lizenz und können unseren Kunden nun als E-Geld-Institut noch mehr anbieten, wie zum Beispiel die rechtssichere Verwahrung von Kundengeldern in unserem Wallet", erklärt Dominik Hurum, CEO der Tantum AG.Reguliert und sicherAls reguliertes Finanzinstitut erfüllt Tantum die höchsten Standards in Bezug auf Datenschutz (DSGVO) und Geldwäschegesetz (GwG). Alle Prozesse sowie technischen Strukturen wurden gemäß den strengen Anforderungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) umgesetzt. Angesiedelt am stabilen Wirtschaftsstandort Liechtenstein bietet das Fintech-Unternehmen beste Voraussetzungen für den internationalen Zahlungsverkehr. Die Finanzmarktaufsicht, genauer gesagt die Abteilung Bankenaufsicht, ist für die Überwachung der E-Geld-Institute in Liechtenstein zuständig. Sie stellt sicher, dass die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Diese Institute sind zur Verwahrung von Kundengeldern berechtigt, was ihnen die Möglichkeit gibt, Zahlungskarten auszugeben, E-Wallet-Dienstleistungen anzubieten und andere Zahlungsinstrumente herauszugeben.Identifikation und Bezahlung mit einer LösungMit TantumIdent bietet das Unternehmen eine schnelle und einfache Alters- und Identitätsprüfung an. Nach der einmaligen, sekundenschnellen Identifizierung durch Ki- und Machine-Learning-Technologie können sich Kunden mit nur einem Klick bei beliebigen Dienstleistern wie Online-Shops, Games, Instituten oder geschlossenen Benutzergruppen verifizieren. Dank des integrierten Bezahlsystems TantumPay mit Wallet können Zahlungen in wenigen Augenblicken abgewickelt werden. Unternehmen profitieren von der schnellen und einfachen Abwicklung und damit höheren Konversionsraten sowie sicheren Prozessen. "Wir haben TantumIdent und TantumPay entwickelt, um dem Bedürfnis nach einer benutzerfreundlichen Lösung gerecht zu werden. Datenschutz hat für uns oberste Priorität und ermöglicht es Usern, ohne Preisgabe ihrer Identität zu bezahlen und eröffnet unseren Kunden somit den Zugang zu einer neuen Zielgruppe, die anonym bezahlen kann", so Dominik Hurum abschließend.Pressekontakt:Tantum AGWalter HasencleverTel: +49 421 42 76 37 39w.hasenclever@tantumpay.comwww.tantumpay.comOriginal-Content von: Tantum AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171593/5584402