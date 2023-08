Original-Research: EQS Group AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu EQS Group AG



Unternehmen: EQS Group AG

ISIN: DE0005494165



Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2023

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.08.2023

Kursziel: 32,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 14.12.2021, vormals Halten

Analyst: Thorsten Renner



Bereits steigende Nachfrage im Bereich Whistleblowing-Lösungen

Nach langer Wartezeit ist nun die EU-Whistleblower-Richtlinie in Deutschland in Kraft getreten. Dies ist für die EQS Group AG bedeutsam, da sie in den vergangenen Jahren bereits hohe Investitionen getätigt hat, um für die Einführung der Regulierung gerüstet zu sein. Mit der Einführung in wichtigen Märkten wie Deutschland, Frankreich, Italien oder Spanien eröffnen sich nun enorme Wachstumschancen für die Gesellschaft. Die zunehmenden Regulierungen bieten EQS ein gutes und wichtiges Wachstumsfeld, da sich auf der anderen Seite die Anzahl der börsennotierten Unternehmen reduziert und somit Kundenpotenzial verloren geht.



Für die EQS Group AG ist Deutschland der mit Abstand wichtigste Markt. Entsprechend positiv sollte sich die zweite Jahreshälfte präsentieren, nachdem die Unternehmen nun die gesetzliche Vorgabe zu befolgen haben. Hier dürfte gegen Jahresende eine weitere Beschleunigung des Wachstums eintreten, da Vertragsstrafen für die fehlende Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes erst ab Ende 2023 wirksam werden.

Aber nicht nur kurzfristig, auch mittelfristig bringt die neue Gesetzgebung deutliches Wachstumspotenzial mit sich. Die zeitlichen Verzögerungen bei der nationalen Umsetzung der Hinweisgeberrichtlinie führten auch bei der EQS Group AG zu einer Verschiebung der ursprünglich für 2025 ausgegebenen Ziele um 12 bis 18 Monate. Wir sind jedoch überzeugt, dass die Gesellschaft ihre Wachstumsziele in der Zukunft erreichen kann, wenn auch etwas später als ursprünglich vorgesehen.



Positiv hervorzuheben ist, dass nach der ersten Stufe der Regulierung, die für Unternehmen ab 250 Beschäftigten gilt, bereits Ende 2023 auch die zweite Stufe in Kraft tritt, die dann auch Firmen mit 50 bis 249 Beschäftigten erfasst. Hiervon sollte die EQS Group AG als Marktführer überproportional profitieren. Dabei spielen auch die hohe IT- und Datensicherheit sowie die mit der starken Marktpositionierung verbundene Preissetzungsmacht von EQS eine Rolle. Daneben sind in Zukunft weitere regulatorische Vorgaben zu erwarten, die zusätzliches Umsatzpotenzial eröffnen.



Nach der bisherigen Entwicklung sehen wir die Gesellschaft auf einem guten Weg, ihre prognostizierte Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen. Da das Geschäftsmodell hervorragend skalierbar ist, erwarten wir mit steigenden Umsätzen überproportionale Gewinnzuwächse. Bei unserem unveränderten Kursziel von 32,50 Euro bekräftigen wir daher unsere Empfehlung, die EQS-Aktie zu "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27577.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.gsc-research.de.



