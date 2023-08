Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ausgehend von konjunkturellen Sorgen in China und unterstützt durch die schwachen Einzelhandelszahlen in Großbritannien konnte der Rentenmarkt am Freitag zu einer Erholung ansetzen und die Wochenverluste wettmachen, so die Analysten der Helaba.Hilfreich sei dabei die mit der Schwäche der Aktienmärkte einhergehende Zunahme der Risikoaversion gewesen, was sich auch in weiteren EWU-Spreads gezeigt habe. Infolge dessen habe der Euro keinen Nutzen daraus ziehen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...