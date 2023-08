DJ PTA-Adhoc: Weng Fine Art AG: Vorstand beschließt nochmalige Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Monheim am Rhein (pta/21.08.2023/10:40) - Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das bis zum 30. September 2023 laufende Aktienrückkaufprogramm aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 6. Oktober 2020 über den Erwerb von bis zu insgesamt 100.000 eigenen Aktien nochmals bis zum 31. Dezember 2023 zu verlängern. Unter dem Aktienrückkaufprogramm hat die Gesellschaft bisher insgesamt 20.000 eigene Aktien erworben, sodass noch bis zu insgesamt 80.000 eigene Aktien zurückgekauft werden könnten. Der Vorstand kann den Rückkauf jederzeit vorzeitig beenden. Die Aktien werden ausschließlich über die Börse erworben. Der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) wird den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) oder dem Handelsplatz, der in den vorangegangenen drei Monaten den höchsten Börsenumsatz mit der Aktie der Gesellschaft erzielt hat, an den vorangegangenen zehn Börsenhandelstagen um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten. Die erworbenen Aktien sollen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden können.

