In der vergangenen Woche hat die cyan AG ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr aufgrund geringerer Umsatzerwartungen im Bereich BSS/OSS gesenkt. Der Konzernumsatz im Jahr 2023 wird nun in einer Bandbreite von EUR 8-9 Mio. erwartet (vorher: EUR 10,5-13,5 Mio.). In Bezug auf die Profitabilität erwartet das Unternehmen weiterhin eine Verbesserung der EBITDA-Marge im Vergleich zum GJ22. Aufgrund dieser Entwicklung erwarten die Analysten von AlsterResearch eine Verschiebung des operativen Cashflow-Breakeven auf 2024. Nach der Herabsetzung der Guidance senken die Experten von AlsterResearch ihre Schätzungen für das GJ23 und sind auch mit ihren Wachstumserwartungen für das BSS/OSS-Geschäft ab dem GJ24 vorsichtiger. Sie gehen jedoch davon aus, dass sich die Visibilität für Cyan mittelfristig aufgrund des zunehmenden Erfolgs im Cybersecurity-Geschäft deutlich verbessern wird, was auf der in den letzten Monaten gezeigten Traktion beruht (lesen Sie hier das Update von AlsterResearch vom 26. Juli: https://downloads.research-hub.de/2023%2007%2026%20cyan_wefox___yy8cmypo.pdf). Die Analysen von AlsterResearch kommen zu einem neuen DCF-gestützten Kursziel von EUR 3,90 (alt: EUR 4,40). KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/cyan%20AG





