Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche merklich nachgegeben. Hauptsächlich zwei Faktoren belasteten die Stimmung: Einerseits kamen aus China erneut schwache Wirtschaftsdaten sowie Nachrichten zu weiteren Problemen im wichtigen Immobiliensektor. So hat der Immobilienkonzern Evergrande in den USA Gläubigerschutz nach Kapital 15 beantragt. ...

