Linz (www.anleihencheck.de) - Während sowohl die Europäische Zentralbank (EZB), als auch die US-Zentralbank (FED) bereits im Vorjahr die Zinswende eingeleitet haben, verblieb Japan seiner lockeren Geldpolitik treu, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dies habe zur Folge gehabt, dass noch im Vormonat das angestrebte Inflationsziel von 2,0% der japanischen Notenbank (BoJ) zum 16. Mal in Serie überschritten worden sei. Die Veröffentlichung der jüngsten Daten der Kernteuerungsrate (inkl. Mineralölprodukte; exkl. verderbliche Lebensmittel) dürfte Japan aber weiterhin dazu verleiten, an der Niedrigzinspolitik festzuhalten. Demnach sei diese im Juli von zuvor 3,3% auf 3,1% gesunken. Die BoJ habe aber darauf verwiesen, dass die Voraussetzungen für ein "nachhaltiges und stabiles" Erreichen des angestrebten Inflationsniveaus noch nicht erreicht seien. Das aktuelle EUR/ JPY Niveau unter Banken liege bei rund 158,00. (21.08.2023/alc/a/a) ...

