Linz (www.anleihencheck.de) - Die Norges Bank hat am Donnerstag ihren Leitzinssatz um 25 Basispunkte auf 4,00% erhöht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dieser Schritt sei erwartet worden und habe sich kaum auf die Kurse der Norwegischen Krone (NOK) ausgewirkt. Die Wirtschaft entwickele sich seit Juni im Einklang mit der Prognose der Zentralbank. Ähnlich wie bei EZB oder FED stehe im Statement vom Donnerstag, dass der weitere Zinspfad datenabhängig sei. Trotzdem erscheine die Norges Bank etwas falkenhafter, denn Gouverneurin Ida Wolden Bache habe gesagt: "Sollte sich die Wirtschaft wie derzeit erwartet entwickeln, wird der Leitzins im September weiter angehoben". ...

