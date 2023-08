Der Deutsche Aktienindex könnte in dieser Woche vor der Entscheidung stehen, ob die Rally in den vergangenen Wochen nur eine Pause eingelegt hat und die zweite Jahreshälfte durchaus gut für neue Rekorde ist oder aber der Bullenmarkt seit vergangenem Oktober mit dem Hoch über 16.500 Punkten sein Ende gefunden hat. Am Freitag wackelte bereits das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...