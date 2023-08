München (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der One Square Advisors GmbH vom 21. August 2023:Die Euroboden GmbH hat am 11. August 2023 wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf Insolvenzeröffnung beim Amtsgericht in München gestellt und die einberufenen Gläubigerversammlungen abgesagt. Das Unternehmen berichtet: "Grund ist die weitere Verschlechterung der kurz- bis mittelfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung, insbesondere durch das unerwartete Scheitern bzw. die geringeren Erfolgsaussichten von Verkaufsbemühungen für verschiedene Grundstücke. Dies hat zur Folge, dass bisher erwartete Erlöse auf Ebene der Projektgesellschaften wegfallen oder deutlich später und geringer als geplant ausfallen. Konkret haben sich nach Veröffentlichung der Einladungen zu den Anleihegläubigerversammlungen ursprünglich eingeplante Mittelzuflüsse in zweistelliger Millionenhöhe als nicht bzw. im geplanten Zeithorizont als nicht mehr realisierbar herausgestellt." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...