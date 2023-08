Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) vom 21. August 2023:Teilnahme an der am 20. September 2023 stattfindenden Hauptversammlung von hoher BedeutungIn den vergangenen acht Monaten hat das Management der Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA nach Einschätzung der SdK am Kapitalmarkt massiv an Vertrauen verspielt. Anstatt wie lange von der SdK gefordert ein Uplisting in den geregelten Markt durchzuführen, wurde - auch widersprüchlich zur Kommunikation des Managements selbst aus dem Jahr 2022 - nun Anfang des Jahres ein Delisting der Aktie (ISIN DE000A0JK2A8/ WKN A0JK2A) aus dem qualifizierten Freiverkehr angekündigt und zum 30. Juni 2023 durchgeführt. Die Konsequenz war ein starker Kursverfall, welcher den Aktionären erhebliche Buchverluste beschert hat. ...

