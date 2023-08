Der japanische Yen gehört heute zu den G10-Währungen mit der schlechtesten Performance, nachdem er frühere Kursgewinne wieder aufgegeben hat. Der JPY legte während des asiatischen Handels zu, was auf eine gewisse Risikoverringerung zurückzuführen ist, gab diese Gewinne jedoch wieder ab, was etwas verwirrend ist. Und warum? Dafür gibt es 2 Gründe.Erstens wurde angekündigt, dass der Mindeststundenlohn in Japan im Geschäftsjahr 2023/2024 um rund 4,2% angehoben wird - die größte Erhöhung seit Jahren. ...

