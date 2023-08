Pyramid hat die konsolidierten Ergebnisse für das GJ22 veröffentlicht, die im Großen und Ganzen den vorläufigen Zahlen entsprechen. Dementsprechend haben AlsterResearchs Analysten ihr Modell unter Berücksichtigung der endgültigen Zahlen für das Jahr 22 aktualisiert. Am 26. Juli hat das Management bereits seinen Ausblick für das GJ23 angepasst, der mit AlsterResearchs kürzlich revidierten Prognosen übereinstimmt. Die Analysten gehen davon aus, dass das GJ23 als Übergangsjahr zu betrachten ist, in dem die Weichen für mehrere operative und strukturelle Initiativen gestellt werden. Positiv zu vermerken ist, dass der Großkunde Diebold Nixdorf erfolgreich aus dem Insolvenzverfahren hervorgegangen ist. Pyramid ist nach wie vor ein attraktives Unternehmen im Bereich Digital Signage Boards / Kiosksysteme, welches Kunden bei der Digitalisierung am POS unterstützt. AlsterResearchs Analysten bestätigen daher ihre Kaufempfehlung mit unveränderten Kursziel von EUR 3,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Pyramid%20AG





