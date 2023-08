Weil in Australien ein Arbeiter-Streik an einer wichtigen LNG-Anlage droht, steigt in Europa der Gaspreis. Und zwar deutlich. Am Morgen wurde der richtungweisende Terminkontrakt TTF an der Börse in Amsterdam zu 40,41 Euro je MWh gehandelt. Das waren elf Prozent mehr als am Freitag. Auch die Strompreise steigen hierzulande wieder. Sowohl Gas als auch Strom dürften durch das Ende der Energiepreisbremsen noch teurer werden. Angebotssorgen haben den ...

