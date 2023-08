Die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH, eine Gesellschaft der in Hamburg ansässigen IMMAC group, hat Ralf Otzen mit Wirkung zum 10.08.2023 in die Geschäftsführung bestellt. In dieser Rolle soll Otzen künftig das Portfoliomanagement der offenen und geschlossenen Fonds verantworten. Er bildet zusammen ...

