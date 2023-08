paragon Aktie - bewegte Vergangenheit, oft am Abgrund gesehen. Aus dem ehemaligen Hoffnungsträger, der Tochter Voltabox, wurde nachher ein "für kleines Geld abgegebener" Fehlschlag. Zwei ausstehende Anleihen schienen dem Automotive-Wert den Untergang zu weihen. Während die EUR-Anleihe prolongiert wurde, mit Zugeständnissen an die Anleihegläubier, und lange an der Rückzahlung der auf Schweizer Franken lautenden Anleihe gezweifelt wurde, scheinen die Zweifel an der Rückzahlungsfähigkeit der paragon und an deren Geschäftsansatz "erledigt". Der Befreiungsschlag gelang mit dem Verkauf der Beteiligung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...