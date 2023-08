Enttäuscht die Nel ASA Aktie erneut? Wir hatten bereits am Wochenende davor gewarnt, bei der Wasserstoff-Aktie aus der Kursentwicklung am Freitag zu schnell zu optimistische Schlüsse zu ziehen. Und heute zeigt sich: Nachdem Nels Aktienkurs am Freitag noch an der charttechnischen Unterstützungsmarke bei 11,10/11,20 Norwegische Kronen nach oben abgeprallt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...