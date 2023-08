Die börsengelistete Wolftank Group rollt ihre Industriebeschichtungs-Lösung "DOPA®" in Brasilien aus - eine in der vergangenen Woche erlassene neue Norm würde nun die Türe für die Wolftank-Dienstleistung öffnen, wie das Unternehmen betont. Die patentierte Technologie von Wolftank kann einwandige Tanks, die für die Lagerung potenziell gefährlicher Flüssigkeiten wie Kraftstoffe oder Chemikalien verwendet werden, in doppelwandige Tanks umwandeln. Die Vorteile: Durch die DOPA®- Technologie können Tanks saniert statt teuer ausgetauscht werden, zudem geährleistet ein Leckwarnsystem Schutz für die Umwelt. Die doppelwandig beschichteten Tanks sind zudem auch für eFuels geeignet. Bei Wolftank sieht man signifikantes ...

