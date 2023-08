Aurelius Aktie "broke" - während der Carve Out Spezialist aus München ein "gigantisches Aktienrückkaufprogramm auflegen will, was möglicherweise das nahende Ende für die freien Aurelius Aktionäre einleuten könnte, trommelt die SdK zum Aktionärsaufstand. Ob's was bringt?Während die Halbjahreszahlen bei Aurelius ohne die in den Vorjahren so wichtigen interessanten Zusatzinformationen einen nur eingeschränkten Informationsgehalt besitzen, ist die Kursentwicklung der Aurelius Aktie enttäuschend. Zwar handelt die Aktie nicht in dem schon "zum Greifen nahen" eisntelligen EURO-Bereich, aber die aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...