Münster (pta/21.08.2023/15:30) - Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561), einer der führenden europäischen Markenhersteller im Bereich Medien/Entertainment erwartet im Geschäftsjahr 2023 ein starkes zweites Halbjahr und damit ein Übertreffen der Vorjahresergebnisse.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 erzielte United Labels einen Konzernumsatz von EUR 13,3 Mio. (Vj: EUR 14,4 Mio.). Der leichte Umsatzrückgang resultierte aus der Verteilung von Kundenaktionen vor und nach dem Stichtag. Diese Auftragsverschiebung führte zu einem Rückgang des Konzernergebnisses vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) um EUR 0,5 Mio. auf EUR 1,1 Mio. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug EUR 1,0 Mio. (Vj: EUR 1,5 Mio.), während der Konzernjahresüberschuss bei EUR 0,6 Mio. lag (Vj: EUR 1,2 Mio.), was einer Umsatzrendite von 4,7% entspricht.

Der Auftragsbestand zum Stichtag 30.06.2023 belief sich auf EUR 10,4 Mio. (Vj: EUR 14,1 Mio.), wobei zahlreiche Kundenaufträge, im Vergleich zu den Vorjahren, erst im dritten Quartal erwartet werden. Trotz dieser Auftragsverschiebung erwartet das Unternehmen nach wie vor ein Wachstum beim Umsatz und Ertrag im Gesamtjahr 2023. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte United Labels einen Umsatz von EUR 22,3 Mio. und ein EBITDA von EUR 1,1 Mio.

Peter Boder, Vorstand der United Labels AG ist optimistisch: "Ich bin davon überzeugt, dass wir ein starkes zweites Halbjahr vor uns haben. Dies zeichnet sich bereits jetzt ab. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir im Gesamtjahr 2023 die Vorjahreswerte beim Umsatz und Ergebnis übertreffen werden."

Über United Labels: Die United Labels AG ist ein börsennotiertes mittelständisches Familienunternehmen und im Prime Standard gelistet. Mit über 40 Lizenzverträgen entwickelt, produziert und vertreibt United Labels Bekleidung, Heimtextilien und Geschenkartikel mit Marken wie Paw Patrol, Peppa Pig, Snoopy oder Harry Potter. Als eines der führenden deutschen Markenherstellern im Bereich Medien/Entertainment sind Partner des unabhängigen Unternehmens weltweit bedeutende Media & Entertainment-Unternehmen sowie namhafte Handelspartner aus den Bereichen Filialisten, Fachhandel, Discountern und dem Online-Handel.

