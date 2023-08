Die Aktie von Apple ist im August heftig unter die Räder gekommen. Im Vergleich zum Monatsanfang hat sie mehr als zwölf Prozent an Wert verloren, rund 350 Milliarden Dollar Börsenwert haben sich dadurch wieder in Luft aufgelöst. Aus technischer Sicht ist die Aktie damit aber nun wieder reif für eine Gegenbewegung.Ziemlich genau einen Monat ist es her, dass die Apple-Aktie bei 198,23 Dollar ein neues Allzeithoch markiert hat. Statt Anschlussgewinnen haben die Anfang August veröffentlichten Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...