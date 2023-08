Essen (ots) -Vom 21. bis zum 27. August gibt es exklusive Angebote im MEDION® Shop, darunter das mobile Gaming-Flagschiff ERAZER® Beast X40 und der brandneue ERAZER® Bandit P20Die Gamescom 2023 steht vor der Tür und passend dazu bietet MEDION ein umfangreiches Angebot an Gaming-Highlights und exklusiven Multimedia Produkten. Zudem profitieren Kunden vom 21. bis zum 27. August bei ausgewählten Produkten von attraktiven Preisnachlässen.Im Rampenlicht steht der bereits mehrfach ausgezeichnete ERAZER Beast X40, ein Gaming-Laptop, der mit seiner beeindruckenden Ausstattung glänzt und dank seiner Spitzenleistung bereits eine Vielzahl an Awards ergattern konnte. Das Beast X40 kann mit einer separat erhältlichen Wasserkühlung sogar noch leistungsfähiger gemacht werden.1 Zum Preis von 3.999,95 Euro kann das Beast X40 im MEDION Shop erworben werden. Ebenso beeindruckend ist der brandneue Gaming-PC ERAZER Bandit P20: Ein kompaktes Kraftpaket aus dem Einsteiger Segment, das anspruchsvolle Titel mit Leichtigkeit bewältigt und gleichzeitig Platz spart. Dieser Allrounder wird für 1.699,95 Euro angebotenWie eingangs erwähnt, gibt es auch eine Reihe an Sonderangeboten: Dazu gehört unter anderem der ERAZER Engineer X20. Der Desktop-Gamer beeindruckt mit Höchstleistung für ultimatives Gaming. Angetrieben von Intel Core i7-12700 Prozessor der 12. Generation und einer NVIDIA GeForce RTX 3070 Grafikkarte, garantiert er flüssige Performance und blitzschnelle Ladezeiten. Der PC wird zum Sonderpreis von 1.199,95 Euro angeboten. Auch der ERAZER Defender P20 zählt zu den Angeboten. Der Gaming-Laptop bietet starke Leistung durch den Intel Core i7-12700H Prozessor und 16 GB DDR4 RAM und bietet eine optimale Kombination aus Gaming-Leistung und Produktivität. Die beleuchtete RGB-Tastatur mit einstellbaren Farben und regulierbarer Helligkeit sorgt für die passende Stimmung. Der Defender P20 ist zum Sonderpreis von 1,299,95 Euro erhältlich.Zusätzlich zu diesen Highlights erwartet Gamer:innen eine Vielzahl an Angeboten im Bereich Laptops, PCs und Zubehör. Die Stückzahlen sind limitiert und die Angebote gelten nur für den genannten Zeitraum vom 21. bis zum 27. August im MEDION Shop (https://www.medion.com/de/shop/gaming-week).1 Die Leistung kann je nach Systemkonfiguration und Spieleinstellungen variieren. Das MEDION ERAZER Cooling Kit ist separat im MEDION Shop erhältlich.Über ERAZER®Mit der Gaming-Marke ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer:innen entwickelt wurde. Ob Hochleistungs-PC oder kraftvoller Laptop - ERAZER-Produkte lassen sich über verschiedene Konfigurationen optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.Über MEDION®MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2023 MEDION® AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION® und das entsprechende MEDION® Logo sind geschützte Marken der MEDION® AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.comOriginal-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9587/5585159