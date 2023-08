Bielefeld (ots) -Digitale Rückstände und ineffiziente Arbeitsweisen: Probleme, mit denen Außendienst-Vertriebler in einem immer digitaleren Geschäftsumfeld konfrontiert werden - doch Igor Tews und Dennis Schmidt von der Fiber Force GmbH präsentieren mit ihrer revolutionären Fiber Force App die Antwort: Eine eigenständige mobile Anwendung, die den gesamten Vertriebsprozess von Lead-Generierung bis Kundenbetreuung automatisiert und genau auf die Bedürfnisse von D2D-Agenturen und Vertrieblern zugeschnitten ist. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.In einem Geschäftsumfeld, das durch digitale Umbrüche geprägt ist, werden Außendienst-Vertriebler immer häufiger von ineffizienten Abläufen und einem Mangel an modernen Tools ausgebremst. Kein Wunder also, dass sie sich zunehmend darum bemühen, derartige Hürden durch fortschrittliche Technologien zu überwinden - und damit vor allem ihren Arbeitsalltag effizienter und zielgerichteter zu gestalten. Doch oftmals fehlen speziell zugeschnittene Lösungen, die genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und den Anforderungen ihres Berufs gerecht werden. Hier setzt die revolutionäre Fiber Force App an, die von einem erfahrenen Entwicklerteam und den renommierten Vertriebs- und Skalierungsexperten der Fiber Force GmbH kreiert wurde.Einzigartig an dieser App ist ihre maßgeschneiderte Ausrichtung auf die Anforderungen von D2D-Agenturen und Außendienstlern. Sie ist somit mehr als nur ein herkömmliches CRM-System und bietet ein komplettes Paket von Lead-Generierung bis Kundenbetreuung. "Viele Außendienstler sind auf der Suche nach Lösungen, die ihnen helfen, den Schritt in die digitale Zukunft zu meistern. Mit der Fiber Force App haben wir genau dieses Werkzeug geschaffen, um ihnen den entscheidenden Vorsprung im Wettbewerb um zahlende Kundschaft zu geben", betont Igor Tews. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Dennis Schmidt hat er sich darauf spezialisiert, große Versorger im Vertrieb von Glasfaserangeboten für frisch erschlossene Kommunen zu unterstützen.Features, die den Unterschied machen: Wodurch sich die Fiber Force App auszeichnetIn erster Linie beeindruckt die Fiber Force App mit einer Vielzahl an innovativen Funktionen, die den Arbeitsalltag von Vertrieblern spürbar vereinfachen. So ermöglicht etwa das integrierte Ticketsystem eine direkte und unkomplizierte Kommunikation zwischen Außen- und Innendienst, wodurch Anfragen und Informationen nahtlos ausgetauscht werden können. Mit der Check-In- und Check-Out-Funktion wird die Erfassung von Arbeitszeiten und Standorten präziser denn je, was für Transparenz und Vertrauen im Team sorgt. Darüber hinaus bietet das Kalendersystem eine optimale Koordination von Kundenterminen, da der Innendienst Termine ohne das Risiko von ungewollten Überschneidungen direkt in den Kalender des zugehörigen Außendienstmitarbeiters eintragen kann.Die Antragsstellung in der App erleichtert den Mitarbeitern die Beantragung von Urlaub oder Vorschüssen, wodurch administrative Prozesse beschleunigt werden. Push-Nachrichten sorgen unterdessen dafür, dass alle Mitarbeiter stets auf dem Laufenden sind - sei es durch Erinnerungen an anstehende Aufgaben oder durch wichtige Updates. Ergänzend hierzu belohnt das individuelle Provisionssystem nicht nur den Verkauf, sondern auch die Teamarbeit. Zudem bietet es Anreize für die Mitarbeiter, sich stetig zu verbessern.Automatisierung trifft Effizienz: Per App zu besseren Prozessen und LeistungenDie Automatisierungsfunktionen, wie die Erstellung von Gutschriften und die Übermittlung von Auftragsdaten, erleichtern die Arbeit der Buchhaltung und sorgen für einen reibungslosen Informationsfluss zum Auftraggeber oder Versorger. Ebenso lässt sich durch Ranglisten und Incentives ein gesunder Wettbewerb im Team fördern: Sie bieten den Mitarbeitern dabei die Möglichkeit, ihre Leistung im Verhältnis zu ihren Kollegen zu sehen - und sich bei Bedarf entsprechend zu verbessern. Führungskräfte und der Innendienst profitieren hierbei von einem umfassenden Dashboard und Monitoring-System, das aktuelle Daten zur Leistung und Effizienz des Unternehmens in Echtzeit anzeigt. Und schließlich bieten die Support- und Schulungsfunktionen den Mitarbeitern direkten Zugang zu Weiterbildungsmöglichkeiten und Unterstützung, was die kontinuierliche Professionalisierung des Teams sicherstellt.Besonders hervorzuheben ist außerdem die Kartenansicht, die den Mitarbeitern zeigt, wo sich ihre Kunden befinden. Durch das "Einfärben" einzelner Adressen können sie den Status ihrer Arbeit mit dem jeweiligen Kunden anzeigen, was eine transparente und effiziente Arbeitsweise ermöglicht.Fazit: Eine App mit dem Potenzial, den D2D-Vertrieb nachhaltig zu prägenNach der Fertigstellung wird die App intensiv getestet, um mögliche Fehler zu identifizieren und Verbesserungen vorzunehmen. Der offizielle Launch ist voraussichtlich für Ende dieses Jahres geplant. Eines ist allerdings jetzt schon sicher: Die Fiber Force App hat das Potenzial, den Vertriebssektor nachhaltig zu verändern. Mit ihrem umfassenden Ansatz zur Optimierung von Arbeitsabläufen und Kommunikation wird sie zweifellos viele Agenturen und D2D-Vertriebler begeistern und ihre Effizienz und Produktivität steigern.In einer Welt, in der Anpassungsfähigkeit und Effizienz entscheidend sind, setzt die Fiber Force App neue Standards und zeigt, wie die Zukunft des Vertriebsmanagements aussehen könnte.Wollen auch Sie den Schritt in die digitale Zukunft wagen und sich dabei von erfahrenen Experten beraten lassen? Dann melden Sie sich jetzt beim Team der Fiber Force GmbH (https://www.fiber-force.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Fiber Force GmbHIgor TewsManagement@fiber-force.dewww.Fiber-Force.deOriginal-Content von: Fiber Force GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171598/5585181