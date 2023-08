© Foto: stock.adobe.com - Melinda Nagy



Auch über die Börse können Fußball-Fans in einige ihrer Lieblingsvereine investieren. Wie auf dem Spielfeld müssen sie aber mit Auf- und Abschwüngen rechnen.

Am Wochenende hat hierzulande die neue Saison der ersten Fußball-Bundesliga begonnen. Auch in anderen europäischen Ländern ist der Kampf um die Tabellenspitze im August angelaufen. Damit beginnt auch das Spiel an der Börse wieder. Erfahrungsgemäß hängen die Aktienkurse börsennotierter Fußballvereine mit ihrer Performance auf dem Feld zusammen.

So war es auch bei einem der insgesamt zwei deutschen Fußballvereine, die über die Börse handelbar sind: Borussia Dortmund. Als die Mannschaft Ende Mai im Finale um die Deutsche Meisterschaft stand, kletterte die Aktie innerhalb einer Woche um 32 Prozent nach oben (5,93 Euro). Nach der Niederlage gegen Bayern München fiel sie genauso schnell wieder auf 4,025 Euro. Mittlerweile hat sich der Titel wieder etwas erholt und notiert derzeit bei 4,34 Euro. Dennoch ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (2024e) mit 124 enorm hoch bewertet.

Ähnlich lief es beim zweiten deutschen Titel: die Spielvereinigung Unterhaching, ein Drittligist aus dem Landkreis München. Die Aktie verbuchte im Juni zwischenzeitlich 60 Prozent Plus, nachdem der Verein wieder in die dritte Bundesliga aufgestiegen war. Noch jetzt steht Unterhaching auf Drei-Monatssicht 34 Prozent im Plus bei 3,78 Euro.

Neben der sportlichen Performance bestimmt vor allem die Vereinspolitik den Aktienkurs. Der englische Fußballclub Manchester United etwa verbucht auf Drei-Monatssicht 19 Prozent Plus (22,27 US-Dollar), weil der mittlerweile beschlossene Verkauf des Clubs den Aktienkurs befeuert hatte. Der italienische Fußballclub Juventus Turin wiederum büßte im Mai an der Börse ein, nachdem der Verein wegen Finanzvergehen einen Punktabzug hinnehmen musste.

Mittlerweile hat sich der Titel aber wieder erholt und steht auf Drei-Monatssicht rund 20 Prozent im Plus bei 0,34 Euro. Bei Ajax Amsterdam, einem der berühmtesten Fußballclubs der Niederlande, steht die Erholung noch aus: Nach Personalwechsel und einer durchwachsenen Saison steht der Titel auf Drei-Monatssicht rund 2 Prozent im Minus bei 10,80 Euro.

Fußball-Fans, die sich an die Börse wagen wollen, sollten im Kopf behalten, dass der Sport emotional aufgeladen ist. Entsprechend volatil sind die zugehörigen Aktienkurse. Daher eignet sich ein Investment allenfalls für Spielgeld.

