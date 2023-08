Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute die Beförderung von Jean-Francois Leandri zum Global Risk Control Officer bekannt. Damit wird Leandri Mitglied des Chief Underwriting Office von BHSI und berichtet an Dean LaPierre, Chief Underwriting Officer, Property Marine, BHSI.

"Unser Know-how im Bereich Risiko-Engineering ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Fähigkeit, unseren Kunden ein hervorragendes technisches Risiko-Underwriting zu bieten", so Dean. "Unter der Leitung von Jean-Francois wird die Risikokontrollfunktion, die die Grundlage für unser nachhaltiges, langfristiges Underwriting bildet, weltweit ein gleichbleibend hohes Niveau erreichen."

Jean-Francois kam 2020 zu BHSI als Risk Engineering Manager in Frankreich. Er ist sowohl als Berater für Kessel und Maschinen als auch für Brandschutz ausgebildet und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Ingenieur in einem breiten Spektrum von Bereichen und Regionen. Er ist weiterhin in Paris ansässig und unter Jf.leandri@bhspecialty.com erreichbar.

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (www.bhspecialty.com) bietet gewerbliche Sachversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Berufshaftpflichtversicherungen, Haftpflichtversicherungen für Führungskräfte und Fachleute, Transaktionsversicherungen, Kautionsversicherungen, Seeversicherungen, Reiseversicherungen, Programmversicherungen, Unfall- und Krankenversicherungen, medizinische Ausfallversicherung, Wohngebäudeversicherungen und multinationale Versicherungen an. Die aktuellen und endgültigen Deckungsbedingungen für alle Produktlinien können möglicherweise variieren. Das Versicherungsunternehmen zeichnet auf dem Papier der Versicherungsgruppe National Indemnity von Berkshire Hathaway, deren Finanzkraft von AM Best mit A++ und von Standard Poor's mit AA+ bewertet wird. Berkshire Hathaway Specialty Insurance hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcelona, Brisbane, Brüssel, Köln, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Lyon, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, München, Paris, Perth, Singapur, Sydney, Toronto und Zürich.

