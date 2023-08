Am Freitag hatte XPeng seine Quartalszahlen präsentiert und die Erwartungen der Analysten teils drastisch verfehlt. Anleger quittierten das mit einem Abschlag von 4,3 Prozent. Am Montag herrscht allerdings wieder deutlich bessere Stimmung. Die Verluste hat das Papier infolge einer positiven Bank-of-America-Studie bereits wieder aufgeholt.Konkret hat die US-Bank ihr Rating für den E-Mobility-Newcomer von "Halten" auf "Kaufen" und das Kursziel von 16,30 auf 22 Dollar hochgestuft. In der Studie vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...