Seit gut zwei Jahrzehnten beobachten wir einen globalen Trend, Unternehmensbereiche abzuspalten und an die Börse zu bringen. Dabei nutzen die Unternehmen unterschiedliche Techniken - nicht immer zum Vorteil der Aktionäre.Was Bayer 2005 mit Lanxess vorexerzierte und mit CropScience wiederholen könnte (vgl. PB v. 11.7.), was Abbott Laboratories 2013 mit AbbVie (vgl. PB v. 25.5.22) und GE mit GE Healthcare (vgl. PB v. 31.1.) machten, das kündigten in dieser Woche Johnson & Johnson (JNJ) mit Kenvue und am Freitag (18.8.) Novartis mit Sandoz an. Dabei ist Abspaltung nicht gleich Abspaltung. Bei allen Varianten entstehen ...

