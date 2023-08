Die Finanzmärkte starteten in eine neue Handelswoche mit einer scheinbar uneinheitlichen Stimmung, die den Platinpreis in den Fokus der Anleger rückte. Zum heutigen Zeitpunkt um 14 Uhr beträgt der Platinpreis 907 US-Dollar und verzeichnet somit einen Rückgang von -0,81 % gegenüber dem Handelsschluss der vergangenen Woche bei 914 US-Dollar. Doch wie sieht es mit der längerfristigen Entwicklung aus?Anzeige:Wenn wir die letzten fünf Handelstage von Platin (TVC:PLATINUM) in Betracht ziehen, wird eine negative prozentuale ...

