Wer viel sparen und investieren will der muss vor allem eines tun: mit seinem eigenen Geld haushalten. Doch laut dem Finanzexperten Dave Ramsey begehen die meisten Menschen im Alltag diese zehn Fehler durch die man massiv Geld verschwendet. Dave Ramsey ist in Deutschland eher unbekannt gilt aber in den USA als einer der größten Finanzexperten überhaupt. Mit seiner Sparstrategie, auf Basis christlicher Werte, hat er ein Vermögen von 220 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...