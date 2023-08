DJ XETRA-SCHLUSS/Stabilisierungstag im DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer in der Vorwoche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag stabilisiert. Am Ende schloss der DAX 0,2 Prozent höher bei 15.603 Punkten, zwischenzeitlich gesehene höhere Gewinne wurden mit schwächeren Notierungen an der Wall Street wieder abgegeben. Gegenwind kam einmal mehr von den Anleihen. In den USA stieg die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen mit 4,35 Prozent auf das höchste Niveau seit 2007, was zusehends auch auf den Bundesanleihen lastete.

Von einer Zurückhaltung der Käuferseite im Vorfeld des wichtigen Notenbanker-Treffens in Jackson Hole berichtete Elmar Völker, Analyst der LBBW. Fed-Chef Jerome Powell hätte es in der Hand, die Gemüter mit beschwichtigenden Äußerungen ein Stück weit zu beruhigen. Sollte der oberste US-Währungshüter die bisherige harte geldpolitische Linie dagegen bekräftigen, dann dürfte es am US-Staatsanleihemarkt ungemütlich bleiben.

Continental profitieren von Aufspaltungsplänen

Für die Aktie von Continental ging es mit einem Bericht um knapp 6 Prozent nach oben, demnach plant der Automobilzulieferer den Verkauf des milliardenschweren Autobereichs von Contitech. Wie das Manager Magazin mit Verweis auf Unternehmenskreise berichtete, bastelt Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle an einer Neuaufstellung des Konzerns. Als erstes soll dem Bericht zufolge der gerade neu formierte Autoteil von Contitech zum Verkauf gestellt werden, immerhin ein Bereich mit mehr als zwei Milliarden Euro Jahresumsatz. Als künftiger Kern erhalten bleiben soll das hochrentable Reifengeschäft und der nicht automobile Teil von Contitech.

Adidas legten leicht zu, Händler verwiesen auf den WM-Sieg von Spaniens Fußballfrauen. Dies sei positiv für das Sentiment. "Es ist immer der ewige Wettstreit um die Markenpräsenz", kommentierte ein Händler. Denn während Adidas die Spanierinnen sponsert, hatten sich die unterlegenen Engländerinnen auf Nike verlassen. Die Trikotverkäufe bei Adidas könnten zulegen.

Der Kurs des Softwareentwicklers Paragon machte einen Satz um über 8 Prozent. Die Gesellschaft steigerte im ersten Halbjahr die Umsätze weiter und reduzierte gleichzeitig die Verschuldung.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.603,28 +0,2% +12,1% DAX-Future 15.630,00 +0,0% +10,1% XDAX 15.589,94 -0,0% +12,4% MDAX 27.011,95 -0,5% +7,5% TecDAX 3.053,66 -0,2% +4,5% SDAX 12.928,94 -0,4% +8,4% zuletzt +/-Ticks Bund-Future 130,50% -88 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 20 20 0 2.074,0 46,0 61,2 MDAX 15 34 1 319,1 16,2 21,0 TecDAX 11 19 0 513,7 15,4 22,8 SDAX 29 40 1 81,7 11,5 13,1 ===

