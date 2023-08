DJ Aktien Schweiz starten mit leichten Aufschlägen in die Woche

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit leichten Aufschlägen beendet. Die Nachrichtenlage zu Wochenbeginn war dünn. Am Vormittag überraschten die deutschen Erzeugerpreise, die deutlicher als erwartet zurückgekommen waren. Die Daten dürften nach Einschätzung eines Marktteilnehmers die Hoffnung wecken, dass ein Ende des Inflationsdrucks und damit auch der Zinserhöhungsrunden bevorstehen könnte. Neue Orientierung erhofften sich die Anleger von dem am Donnerstag beginnenden Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 10.848 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 15,58 (zuvor: 20,13) Millionen Aktien. Gute gefragt waren mit Alcon (+1,4%) und Sonova (+0,9%) Aktien aus dem Gesundheitssektor. Auch die Aktie des Pharmariesen Novartis (+0,7%) konnte deutlich zulegen. Roche hinkten indessen mit einem Minus von 0,3 Prozent hinterher. Für die Papiere des Index-Schwergewichts Nestle ging es um 0,3 Prozent aufwärts.

Richemont gewannen 0,5 Prozent und erholt sich damit etwas von den jüngsten Verlusten. Die Aktie des Luxusgüterkonzerns hatte zuletzt unter der sich eintrübenden Wirtschaftsentwicklung in China gelitten, dem wichtigsten Absatzmarkt.

Tagesverlierer waren Holcim mit deutlichen Abschlägen von 1,7 Prozent, Sika büßten 1,1 Prozent ein. Geberit gaben 0,3 Prozent nach. Die Analysten von Stifel hatten ihr Kursziel für die Aktie gesenkt. Der Anstieg der EBITDA-Marge im vergangenen Quartal ist nach Einschätzung von Stifel beeindruckend. In Deutschland, dem wichtigsten Endmarkt, dürfte Geberit jedoch länger als angenommen unter einem schwachen Umfeld leiden.

