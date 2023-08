Halle/MZ (ots) -



Als Reaktion auf die stark gestiegenen Kosten für Strom und Gas haben die Menschen in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr Energie gespart. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle (Dienstagausgabe). Die Reduktion des Verbrauchs zeigt sich anhand der Betriebskostenabrechnungen. Vermieter müssen diese Rechnungen bis Ende dieses Jahres an ihre Mieter weiterreichen. Viele haben das bereits getan. "Wir sehen Steigerungen, aber der große Knall ist ausgeblieben", sagte Ellen Schultz vom Deutschen Mieterbund Halle. Es gebe zwar hin und wieder Nachzahlungen in vierstelliger Höhe, allerdings seien das Einzelfälle. "Insgesamt sieht man schon, dass die Verbraucher bereit waren zu sparen."



Nach den Steigerungen im vergangenen Jahr sieht Stefan Richter vom Mieterbund Dessau auch 2023 keine Entspannung. "Ich denke nicht, dass die Betriebskosten sinken", so der Mietrechtler. Das liege laut Ellen Schultz nicht allein an den Energiepreisen. Auch bei anderen Posten, etwa Dienstleistungen wie Hausreinigung oder Winterdienst, müsse deutlich mehr gezahlt werden. "Die Betriebskosten werden immer mehr zur zweiten Miete", so Schultz.



