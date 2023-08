In China gab es in den vergangenen Wochen offenbar eine Säuberungswelle unter den Führungskräften der chinesischen atomaren Streitkräfte, wobei unklar ist, ob es sich um Korruption, Geheimnisverrat oder um fehlende Loyalität gegenüber den Vorsitzenden des Zentralen Militärkommissions, Xi Jinping, handelt. Es ist auch nicht auszuschließen, dass zumindest in Einzelfällen moralisches Fehlverhalten, sprich aussereheliche Aktivitäten, eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...