Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach den Renditeanstiegen der letzten zwei Wochen dürfte vor dem Schlüsselereignis dieser Woche, dem FED-Symposium in Jackson Hole, zunächst etwas Ruhe einkehren, so die Analysten der DekaBank.Dass Renditen ihren Höhepunkt schon durchschritten hätten, erscheine jedoch wenig wahrscheinlich. Das diesjährige Thema des FED-Symposiums sei "Structural Shifts in the Global Economy" und dürfte damit recht gut die Sorgen der Investoren vor strukturell höherer Inflation sowie höheren neutralen Leitzinsen der Zentralbanken umschreiben. Aus Sicht der Analysten dürfte FED-Chef Powell genauso wie die Sprecher der europäischen Zentralbanken gegen die Markterwartungen auf Zinssenkungen in der ersten Jahreshälfte 2024 argumentieren. Entsprechend würden vor allem auf Sicht der Woche nach Jackson Hole steigende Renditen im Euro- und US-Dollar-Raum wahrscheinlich bleiben. (21.08.2023/alc/a/a) ...

