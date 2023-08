PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag zugelegt. Nach mehrheitlichen Verlusten am Freitag ging es zum Auftakt in die neue Handelswoche ausnahmslos wieder nach oben.

Am ungarischen Aktienmarkt verbuchte der Bux ein Plus von 0,75 Prozent auf 56 656,30 Punkte. Die Mol-Aktie legte unter den Schwergewichten mit plus 2,1 Prozent am deutlichsten zu.

Der PX Tschechien stieg um 0,18 Prozent auf 1352,95 Punkte, nachdem er am Freitag 0,8 Prozent eingebüßt hatte. Im Energiebereich gewannen die Papiere von CEZ 0,2 Prozent.

In Warschau stabilisierte sich die Börse nach sechs Verlusttagen in Folge. Der Wig-20 schloss mit plus 0,03 Prozent auf 2015,21 Punkte. Der breit gefasste Wig rückte um 0,31 Prozent auf 68 295,20 Zähler vor. Das Stahlunternehmen Cognor enttäuschte mit seinem Bericht zum zweiten Quartal. Laut den Analysten von Erste Group war das Unternehmen deutlich hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Die Aktien büßten 5,0 Prozent ein. Energa verbuchten nach vorläufigen Quartalszahlen des Energieunternehmens ein Plus von 0,7 Prozent.

Die Moskauer Börse setzte ihre Aufwärtsbewegung der vergangenen Woche fort. Der RTS-Index gewann weitere 0,95 Prozent auf 1057,02 Punkte./APA/ck/he

CZ0005112300, PL9999999995, PL9999999987, RU000A0JPEB3, XC0009698371, PL9999999375