The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.08.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.08.2023



ISIN Name

US35180X1054 FRANCHISE GROUP A DL-,01

US5266401075 LEONI AG ADR 1/4 O.N.

US9221071072 VAPOTHERM INC. DL-,001

CA67114X1096 OZ LITHIUM CORP.

