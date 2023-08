Es ist nur rund zwei Jahre her, dass EQT den Linux-Spezialisten Suse an die Börse brachte, was anfangs auch ein großer Erfolg war. Die Papiere gingen mit 30 Euro an den Start und steigerten sich recht schnell bis auf über 40 Euro. Mit dem Ende der Corona-Pandemie wendete sich das Blatt aber zum Schlechteren.Anzeige:Zuletzt notierte die Aktie von Suse (LU2333210958) um die Marke von zehn Euro herum und die kurzfristigen Aussichten waren eher mau, was den Anlegern missfiel. Der Mehrheitsaktionär EQT zieht daraus nun die Konsequenz. In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...